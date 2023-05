Alfonso Herrera revela la verdadera razón por la que no fue piloto aviador

Alfonso Herrera quería ser piloto aviador

De esas experiencias fue que a la actual pareja sentimental de Ana de la Reguera, comenzaron a gustarle los aeropuertos y los aviones.

Alfonso Herrera. (Paul Morigi/Getty Images for National Hispan)

“Fuimos a San Antonio, vimos escuelas. Ya me habían aceptado en una pero me regreso a México. Después mandé mi solicitud para la escuela de aviación, me aceptan y cuando estaba haciendo unos talleres de teatro, donde también estaba Ximena Sariñana, nos invita a todos para hacer audiciones en una película que se llamaba ‘Romance en la plaza’ y después se llamó ‘Amarte duele’”, recordó.

En dicho filme interpretó a Francisco, un chico de clase alta y pareja de Renata (Martha Higareda) que peleará por su amor en contra de Ulises (Luis Fernando Peña), un joven humilde.

Ese mismo año, Alfonso Herrera se integró al elenco de la telenovela Clase 406 y de 2004 a 2006 formó parte del melodrama Rebelde que lo catapultó a la fama. El resto es historia.