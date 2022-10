“Chicos, yo les agradezco profundamente que estén aquí, y yo les pido también que respeten, yo se los respondo con mucho respeto, yo hablo de mi trabajo, y de eso es lo que voy a hablar”, enfatizó.

Ante el comentario de una reportera sobre si estaba molesto con los periodistas, Herrera aclaró que no era el caso.

“No, no, no. Te digo una cosa, en ningún momento he sido así (grosero), si lo sentiste así, te ofrezco una disculpa, pero yo finalmente hablo de mi trabajo, es de lo único que hablo”, sostuvo el actor de 39 años.