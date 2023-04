Modelo acusa a Cristian Castro de acoso y lo exhibe en supuestos audios

“Pero no es eso lo que me dijiste, no entiendo a qué quieres llegar”, le responde ella. “Te soy sincero, mi vida, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobre actuado. Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje”, añadió él en la conversación que continúa.

Cristian Castro. (Getty Images)

En un audio, el intérprete de No podrás habla del proyecto laboral y le dice que podrían hacer el video juntos y que conocerse es lo más importante.

¿

Quién es la modelo Rocío Galera?

En febrero pasado, la modelo se vio involucrada en un escándalo debido a que exhibió los mensajes que recibió por parte del futbolista Mauro Icardi, pese a estar casado desde 2014.

La modelo cuenta con más de 80 mil seguidores y en su biografía asegura también ser psicopedagoga, además de propietaria de una tienda de indumentaria.

Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado respecto a la supuesta conversación filtrada.