Andrea Legarreta responde a haters que dudan sobre separación de Erik Rubín

¿Por qué Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen juntos pese a separación?

También reflexionó sobre las personas que han enviado comentarios negativos de su vida personal y respondió: “Quizás quienes no lo entienden es porque su historia de vida o con parejas ha sido distinta. Aquí hay una congruencia, porque ve, es mi jefe, me invitó a trabajar”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín formarán parte del elenco del musical 'Vaselina' en su versión 2023. (Agencia México)

Finalmente, la también actriz envió un contundente mensaje a los haters que la señalan por no poner distancia en su trato con el papá de sus hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta.

“Lo ideal sería que en la sociedad lo normal fuera que las personas que se amaron, que se dieron cosas hermosas, que tienen una familia, que lo normal fuera que se siguieran respetando y amando de otra forma quizás, si no lo entienden, es problema de ellos, a mí no me quita el sueño”, concluyó.