Lanzan playlist inspirada en el último ‘ataque’ de Piqué contra Shakira

Piqué se mete autogol y provoca a Shakira y a sus fans

Hace unos meses reportamos la posibilidad de que Gerard Piqué tuviera que llevar el nombre de Shakira en el pecho, luego de que Spotify se aliara con el FC Barcelona para convertirse en su patrocinador, con lo que los nombres de algunas de sus más grandes figuras aparecerían impresos en el jersey del equipo, hecho que finalmente no sucedió debido a que el hasta entonces defensa del Barsa anunció en noviembre de 2022 su retiro del futbol.

Sin embargo, lo que habría sido una súper jugada para Spotify y Shakira de haberse concretado, tuvo que quedarse en proyecto. No así, la forma elegante e inteligente con que la plataforma mostró su respaldo a la cantante de 46 años al lanzar hace unos días la playlist Orgullosa de ser latinoamericana, que fue la frase con la que la colombiana “respondió” a Piqué, después de que en una entrevista el papá de sus hijos se quejó de los ataques que recibía de parte de los seguidores de su ex pareja “latinoamericana”.

Piqué se metió un 'autogol' al mencionar que su ex era latinoamericana (Getty Images)

“Mi ex pareja es latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles!”, dijo Piqué en una entrevista con el periodista Gerard Romero, con quien minimizó y restó importancia a los comentarios de los fans de Shakira en su contra.

“No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero”, aseguró en su momento el ex futbolista, en una declaración que parecía un ataque con un tono entre racista y xenófobo del que Shakira supo sacar ventaja y del que ahora hasta Spotify ya comenzó a facturar.