Gerard Piqué y Clara Chía se comen a besos tras la ausencia de Shakira en España

El mensaje de Shakira al despedirse de Barcelona

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, expresó Shakira en el inicio de su mensaje el domingo pasado.

El día en que Shakira y sus hijos Milan y Sasha se fueron de Barcelona. (The Grosby Group)

Junto a la imagen de una vista aérea de la ciudad catalana, destacó que son sus hijos su mayor prioridad y que se aleja a fin de buscar un nuevo comienzo para ellos y para ella misma.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que, sin duda, la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, añadió en un post lleno de nostalgia pero también de esperanza.

Finalmente, la artista destacó la fidelidad y cariño de sus fans, quienes han seguido su trayectoria por más de tres décadas.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, concluyó.