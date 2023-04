La condición de los hijos de Shakira para que Piqué los visite en Miami

Hijos de Shakira le pusieron una condición a Piqué para verlos

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martín, los niños le habrían pedido algo muy específico a su papá cuando vaya a visitarlos a Miami.

Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. (Getty Images)

"Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia", reveló el colaborador del programa El Gordo y La Flaca para el show argentino Intrusos de la cadena América TV.

"Los nenes no quieren ni ver a Clara, los nenes le han dicho a su padre 'no queremos conocerla': 'Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'", dijo el periodista sobre lo que le habrían dicho Milan y Sasha a su papá sobre sus próximas visitas.

Shakira, Piqué con sus hijos Milan y Sasha durante el juego entre Los Knicks y Los Philadelphia 76ers. en el Madison Square Garden de Nueva York. (Getty Images)

Martín explicó a detalle los acuerdos sobre la custodia a los que llegaron Shakira y Pique.

"Las condiciones fueron que Shakira tenía la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero diez días al mes, Piqué estará con ellos", explicó Jordi. "Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida", agregó el paparazzi sobre el acuerdo que firmó la ex pareja.