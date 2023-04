Bad Bunny hace historia como el primer headliner latino en Coachella

Bad Bunny y Kendall Jenner disfrutan del show de Rosalía en Coachella

En medio de los rumores que aseguran sostienen un romance, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados disfrutando de la presentación de Rosalía en el festival Coachella.



En distintos videos que se viralizaron en redes sociales, se puede apreciar al cantante y a la modelo dirigirse al escenario principal para después disfrutar de la presentación en vivo de la artista española..

Bad Bunny cubrió su rostro con una pañoleta que al parecer no se la quitó en ningún momento del show, se desconoce si era para cubrir su identidad o se trataba de un elemento más de su outfit.

El polémico mensaje de Bad Bunny que le valió críticas en internet

Durante su show en el festival de Coachella, Bad Bunny interpretó 25 de sus éxitos, sin embargo, en la última canción, Después de la playa, el cantante llamó la atención pues durante su presentación se proyectó en las pantallas un mensaje en el que se leía “Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón”.

Mensaje de Bad Bunny (Twitter)

El mensaje hizo alusión a Harry Styles, quien en 2022 estrenó su sencillo As It Was como parte del álbum Harry’s House. El ex integrante de One Direction es uno de los cantantes favoritos del momento, por lo que el mensaje de Bad Bunny provocó el descontento de usuarios en redes sociales.

“¿Cómo por qué le interesaría a Harry Styles hacer 'Apagón'?”, “Sea sólo imaginar a Bunny cantando As It Was me da risa”, “Who? Es obvio que Harry es muchísimo superior y sobre todo sí tiene talento y canta en vivo, byeee”, “Benito nunca podría hacer As It Was porque para empezar su inglés es malísimo”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los internautas.