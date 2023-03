El mensaje de Patricia Bernal a Bad Bunny tras beso con su hijo Gael García

“Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”, expresó al respecto.

En su momento Bad Bunny se refirió sobre la grabación de la escena.

Bad Bunny y Gael García actuando en 'Cassandro'. (Instagram)

“Está cabr*n. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida. Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, dijo Bad Bunny sobre su beso con Gael García.