Más allá del reggaeton: Bad Bunny hace historia en la portada de la revista TIME

Los logros de Bad Bunny

En la entrevista, realizada por el actor chileno Pedro Pascal, protagonista de las series The Mandalorian y The Last of Us, el cantante Bad Bunny habla de su infancia en Puerto Rico, de su éxito en Spotify (donde mensualmente lo escuchan más de 65 millones de usuarios), su disco Un Verano Sin Ti, su presentación histórica en los Grammy, el movimiento del reggaeton, la política y el cine. El artista confiesa que se siente orgulloso de sus raíces y que su música va dirigida principalmente a los puertorriqueños, aunque también reconoce que ha logrado conectar con millones de personas de todo el mundo que no hablan su idioma.

En la charla, el cantante también defendió la diversidad y la originalidad del género urbano, y aseguró que siempre hay espacio para hablar de todo tipo de temas, no solo de violencia o de narcotráfico. Además, reveló que le gustaría seguir explorando otras facetas artísticas, como la lucha libre y el cine, dos de sus grandes pasiones.

TIME destacó la honestidad de Bad Bunny (Getty Images)

Bad Bunny debutó como actor en la serie Narcos: México y más tarde participó en la película Tren Bala, junto a Brad Pitt, y se dio a conocer que interpretará al personaje de El Muerto en una nueva producción de Marvel Studios.