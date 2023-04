Shakira y Piqué habrían tenido una tensa llamada antes de irse de Barcelona

El domingo, la artista colombiana viajó en un vuelo privado y Laura Fa y Lorena Vázquez, titulares del podcast Mamarazzis, reportaron que el papá de Piqué, Joan Piqué Rovira, le pidió a Shakira que desalojara la casa.

La pareja acaparó la atención por su sensual baile en la boda de Antonella y Messi.

“El inmueble es la única propiedad que tenía la ex pareja y estaba a nombre de la sociedad BCN Two&Two SL, cuyo administrador era el padre de Gerard”, informaron. “De lo contrario, al no salirse de la propiedad, Shakira tendría que hacer frente a una indemnización”, agregaron las comunicadoras.

Shakira quedó sorprendida por la reacción de Piqué

Aunque hasta el momento Shakira no ha dado ninguna declaración, trascendió que presuntamente no pudo creer la molestía de su ex pareja.

Pese a su ajetreado día a día Shakira y Piqué buscan dar a sus hijos el tiempo que merecen. (Instagram Gerard Piqué)

“No entiende que Piqué se enfadara si él mismo, a través de su padre, le había mandado un escrito en el que daba por supuesto que estaría fuera de la vivienda a finales de abril”, delcaró Silvia Taulés.

Por su parte, Laura Fa y Lorena Vázquez agregaron: “(Gerard) está muy enfadado porque le avisó con muy poco tiempo. Shakira meditó la decisión durante meses y está sorprendida por su reacción”, señalaron.