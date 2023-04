Leonardo García sí buscó reconciliarse con su papá, pero ya había muerto

Las últimas palabras de Andrés García a Leonardo García

“Yo creo que fue lo mejor porque en el último año ya estaba sufriendo mucho, ya lo estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir”, recordó el hijo de Andrés García.

Andrés García y Leonardo García. (Agencia México)

Mencionó también que debido al mal estado de salud de Andrés García le fue imposible hablar con él por teléfono días antes para despedirse, pues ya no podía hablar; sin embargo, sí le mostraron unos mensajes que le escribió.

“De alguna forma estamos conectados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz. Él lo sabe muy bien, nos quisimos mucho y me da gusto que haya descansado porque, la verdad, él ya estaba sufriendo demasiado. Él me decía algunos meses atrás: ‘ya me quiero ir’”.

El protagonista de telenovelas comentó que pese a sus diferencias, el amor entre ellos siempre existió y definió a su papá como un hombre de carácter fuerte, lo mismo que él de ahí que pudo ser el mayor obstáculo para no reconciliarse a tiempo.

Al preguntarle si su hermano Andrés acudiría a darle el último adiós al intérprete de Pedro Navajas, explicó:

Andrés García y sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo. (Getty Images y Agencia México )

“Con Andrés sí, está viendo si puede venir para acá, pero como él maneja una cadena de joyería muy importante no podía dejarlo así porque pues es su trabajo y no es en México, es en Estados Unidos. Como no sabíamos si era real, porque llevaba mucho tiempo que sí, que no, no podía dejar un puesto tan importante”, concluyó.