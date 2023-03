Pati Chapoy revela cómo fue que ‘El Tigre’ Azcárraga la corrió de Televisa

Pati Chapoy fue despedida de Televisa

Aunque después se recuperó, llegó el día que menos esperaba vivir. “Un día me habló (Azcárraga) y me dijo: ‘tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene que ver con el éxito de tu programa o lo que tú haces, pero necesito cambiar la programación’. Me lo planteó tan bien que yo salí rete contenta sin chamba, sin sueldo y sin posibilidades de nada. Así fue, me fui a mi casa”, platicó.

Pati Chapoy. (Agencia México)

La periodista aseguró que jamás le había pasado por la cabeza que la había corrido debido a que Azcárraga se lo planteó muy bien.

A fin de descansar, se fue de vacaciones a Cancún con sus hijos y su esposo Álvaro Dávila. Regresando de allá, el empresario Ricardo Salinas Pliego le llamó para pedirle que se integrara a las filas de recién creada TV Azteca antes conocida como Imevisión.

“Él era mi vecino de rancho y teniendo una relación con hijos-hijos, yo llevaba a sus hijos a la escuela y su esposa recogía a sus hijos y a los míos, hacíamos ronda, era lo más fácil. Empezamos a platicar y me dijo: ¿‘por qué no te vienes de asesora?’”, explicó.

Ricardo Salinas Pliego y Pati Chapoy. (Instagram/Pati Chapoy)

“Fuimos seis personas con él, cinco hombres y yo era la única mujer en ese inicio. Me tocó de todo: barrer, trapear, sacudir, reacomodar, quitar, poner, de todo”, expresó sobre su ingreso como asesora hasta que, finalmente, se creó Ventaneando, hoy, el resto es historia.