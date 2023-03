Las cinco controversias más fuertes de Pati Chapoy

Su desencuentro con Gloria Trevi

Por más de 20 años hay una polémica que no termina entre Pati Chapoy y la cantante Gloria Trevi. Comenzó cuando el espacio rosa de TV Azteca reveló el caso de clan Trevi-Andrade, con el programa La investigación. El recuento de los daños, en el que se aseguró que la única culpable de la compleja situación fue de Gloria, por lo que la intérprete de Mañana decidió interponer una demanda.

Trevi decidió hacerlo directamente contra TV Azteca y Pati, por lo que la conductora lanzó una contrademanda, la información ha sido escueta porque a ninguna de las dos involucradas les gusta abordar el tema. Pero en 2016 Gloria aseguró: " No lo estoy haciendo por venganza, yo no estoy en contra o encima de ellos (TV Azteca). Yo salí a trabajar y me olvidé de ellos, salí adelante".



"Pusimos en la pantalla un suceso muy lamentable, que en ese momento no cobró la importancia que tiene hoy el maltrato, secreto, el abuso y la trata de mujeres. El día de hoy ese evento, digamos… hace 20 años no le hicieron caso porque era un tema del mundo del espectáculo, así de fácil", expresó Pati.

Televisa vs. Chapoy (o la vez que casi va a la cárcel)

Cámaras de televisión en la entrada del fraccionamiento, helicópteros sobrevolando la casa de Chapoy. Un operativo mayúsculo se dio cuando la especialista de espectáculos estuvo a nada de ser detenida. La conductora tuvo que ser llevada por aire a TV Azteca para que pudiera transmitir su programa y explicar que era lo que estaba pasando. El pleito legal duró tres años.



"Hubo una lucha… me refiero a través de las leyes de este país para afortunadamente lograr el uso de la crestomatía. Al final de cuentas ganamos ese pleito que se dio obviamente por la envidia, literalmente de Televisa, cuando se queda en el mercado TV Azteca, cuando iniciamos Ventaneando, que lo querían quitar y se logró algo realmente importante que hoy lo gozamos", expresó Pati.

Su desencuentro con Belinda

Fue en 2017 cuando Chapoy y Belinda tuvieron un distanciamiento; en el programa Ventaneando se informó que al parcer durante uno de sus conciertos, la cantante subió al escenario a menores de edad y los invitó a brindar con tequila, además de que supuestamente su mascota también estaba bebiendo alcohol.



Para defenderse, la intérprete de Dopamina le escribió varios mensajes a Pati. Entre uno de ellos, Belinda le aseguró que no le volvería a dar una entrevista al programa ni a ella, a lo que Chapoy le respondió: "No te la voy a solicitar". Pero las dos cambiaron de opinión y cuando la estrella comenzó a salir con Christian Nodal, tres años después, la comunicadora entrevistó a la pareja.

Su pelea con Atala Sarmiento, Pepillo Origel y Martha Figueroa

En enero de 2021, Pati logró dejar atrás tres controversias de un solo tiro cuando la emisión de hoy, especial para celebrar los 25 años de transmisión ininterrumpida del programa estuvieron presentes Juan José Origel y vía remota Martha Figueroa y Atala Sarmiento, con los tres se dijo que en su momento la presentadora terminó muy mal en su relación laboral y personal.