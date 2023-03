El día que Brendan Fraser alzó la voz contra Philip Berk

¿Por qué Brendan Fraser se alejó del cine?

En una entrevista publicada en febrero de 2018 por la revista GQ, el actor señaló que en un evento que tuvo lugar en 2003, Philip Berk, quien ese año fue elegido como presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, lo tocó de manera inapropiada en el trasero.

Brendan Fraser gana al Mejor Actor en los premios Oscar por 'The Whale'. (Kevin Winter/Getty Images)

El intérprete relató: "Su mano izquierda me rodeó, me agarró el trasero y uno de sus dedos me tocó en la entrepierna. Me sentí mal. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar".

Explicó que se distanció de Hollywood tras estos hechos porque sintió que la asociación también le había dado la espalda. "No sé si esto provocó el descontento del grupo de la HFPA, pero el silencio fue ensordecedor", aseguró.

Brendan Fraser así lucía en 2021. (Santiago Felipe/Getty Images)

Además reveló que tuvo que tomar un descanso debido al dolor crónico que sufría por las acrobacias que había hecho en sus películas. "Cuando hice la tercera película de La Momia en China me armaron con cinta adhesiva y hielo", contó Fraser. "Llevaba compresas de hielo con tapón de rosca y almohadillas de ciclismo de montaña porque son pequeñas y ligeras y caben bajo la ropa. Me construía un esqueleto todos los días".