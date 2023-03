El GRAN regreso de Brendan Fraser le da un Oscar a 'Mejor Actor'

El camino de Fraser hacia el Oscar comenzó con una ovación de pie de seis minutos por su actuación transformadora en la película de Aronofsky en su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre pasado.

A pesar de cierta controversia sobre su elección como un profesor gay suicida de 300 kilogramos y la descripción de la obesidad mórbida en la película (basada en la obra de teatro de Samuel D. Hunter), Fraserya ganó más de 20 premios a "Mejor Actor" de los grupos de críticos, incluido el Critics' Choice Assn.

En una antesala de lo que pasó esta noche, también alzó el premio más confiable y que casi asegura el Oscar: el Screen Actors Guild Award. Aunque Brendan ha trabajado de manera constante en televisión y películas pequeñas, no había encabezado un gran estreno teatral desde 2010, Medidas extraordinarias con Harrison Ford.

Antes de eso, por supuesto, tuvo papeles protagónicos en la franquicia Mummy, Journey to the Center of the Earth, ganadora de la "Mejor Película", Crash, Gods and Monsters, George of the Jungle y muchas otras.

Brendan Fraser (Getty Images)

Fraser atribuyó su ausencia de las grandes producciones en parte a las lesiones sufridas mientras filmaba sus muchas películas de acción; pero también aseguró que el presidente de ocho mandatos de la HFPA, Philip Berk, lo agredió sexualmente.

Berk negó la acusación, así como la pregunta abierta del actor sobre si los Globos de Oro lo habían incluido en la "lista negra". Philip fue expulsado de la organización cuando se supo que envió un correo electrónico llamando a Black Lives Matter un "movimiento de odio racista", lo que hizo que la emisora ​​de los Globos NBC pidiera su destitución.