Philip Berk: El periodista que acosó sexualmente a Brendan Fraser

¿Quién es Philip Berk?

Philip Berk, quien en 2022 se reporta que cumplió 89 años de edad (por lo que tenía unos 70 cuando ocurrió el hecho señalado por el actor de The Whale), es identificado como corresponsal de FilmInk de Australia y Galaxie de Malasia. Fue presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood durante ocho mandatos anuales, siendo el último el periodo entre 2010 y 2011.

Philip Berk con Matthew Fox (Kevin Winter/Getty Images)

En abril de 2021, luego de 44 años como miembro de la asociación que organiza y entrega los Globos de Oro, fue expulsado por tildar el movimiento Black Lives Matter como “un grupo de odio racista”, según destacaron varios medios.

Berk expresó su pesar por el correo y dijo que solo lo envió para compartir por un punto. “Solo pretendía ilustrar la hipocresía que nos envuelve. Lo reenvié como un punto de información. No tenía una agenda oculta. Ahora me arrepiento de haberlo enviado”, publicó The Hollywood Reporter.