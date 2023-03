Chris Rock se burla de Meghan Markle y, de paso, critica a la Familia Real

Chris Rock y la cultura de la cancelación

En su especial de comedia y al abordar la cultura de la cancelación, Chris Rock también se refirió a la realeza en la industria de la música, al hablar de Michael Jackson, El Rey del Pop.

Chris dijo que estaba a favor del "despertar" promovido por la gente “woke” y que se podría considerar a sí mismo como “woke”, ya que apoya a las comunidades marginadas, pero está cansado de la "indignación selectiva".

Michael Jackson fue motivo de señalamientos por parte de Chris Rock (Getty Images)

“Una persona hace algo y la cancelan. Alguien más hace exactamente lo mismo, (y no pasa) nada. Saben a lo que me refiero… El tipo de personas que tocan canciones de Michael Jackson pero no tocan R. Kelly. (Es) el mismo crimen, (pero) uno de ellos tiene mejores canciones”, soltó el comediante.

R. Kelly abusó de menores de edad y su música fue retirada de las plataformas (Scott Olson/Getty Images)

En este sentido, Chris Rock dejó ver que él no canceló a Will Smith después de la cachetada que el protagonista de King Richard (¿otro rey?) le dio en la ceremonia de entrega del Oscar en marzo de 2022. “Amo a Will Smith, él hace grandes películas. He apoyado a Will Smith toda mi vida. Apoyo a este hijo de puta. Pero ahora veo Emancipation solo para verlo gritar", aseguró.