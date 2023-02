Andrea Legarreta fija su postura ante los rumores de su separación

Para reafirmar lo que escribió a través de su comunicado en conjunto con su todavía esposo, así como lo que dijo en el programa Hoy, en otra Stories, Legarreta subió una linda foto de ella con Rubín, Mía y Nina abrazados y él dándole un tierno beso en la frente a su pareja de tantos años.

Andrea no necesitó más que una frase contundente para poner de manifiesto que no será raro que ella, Erik y las niñas serán vistos juntos porque antes que cualquier otra cosa, son una familia. "Nos amo", escribió la ex actriz que claramente está orgullosa del tiempo que pasó al lado de Rubín, con quien su amor "se transformó".