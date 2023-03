Tania Rincón revela que aún no ha firmado el divorcio con su ahora ex esposo

“Jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario de mucho amor, una decisión en conjunto y acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena”, explicó a los reporteros que la abordaron con varias preguntas sobre el tema.

Tania Rincón y sus familia (Instagram/Tania Rincón)

¿Cómo reaccionaron los hijos de Tania Rincón a la noticia de su separación?

Sobre cómo tomaron sus hijos la noticia de que ya no los verán juntos, la conductora del programa Hoy comentó: “Es que al final Dani y yo somos un equipo y nos va a seguir viendo juntos, no es que los expliquemos que ya no nos van a ver juntos, porque seguimos siendo una familia y nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, las extraescolares, entonces siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo”.

Sin embargo, Tania Rincón confesó que hasta el momento no ha firmado el divorcio con Daniel. “Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto”, puntualizó.



Finalmente, y admitiendo que nunca se está totalmente listo para dar a conocer una noticia de aceptación además de que no hay terceros en discordia, la presentadora de televisión aseguró que en este momento no hay problema con Daniel por la manutención de sus hijos debido a que se separaron en los mejores términos.