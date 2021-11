Tania Rincón acepta y presume con orgullo su cuerpo post embarazo

En entrevista para la revista TVyNovelas, la también empresaria compartió algunos detalles de su segundo embarazo: “Con el embarazo de Amelia sí me salieron manchas, pero cuando nació, a los pocos días se me quitaron. En cuanto a las estrías, en mi primer embarazo yo ya tenía en las caderas, y ahora con Amelia me imaginé que sería peor, pero no, mi cuerpo ha sido muy agradecido. Podría decir que salí ilesa de las estrías en la panza, pero en la cadera tengo un montón y no me da pena decirlo”.

La conductora de Hoy aseguró que no se siente incómoda por tener estrías. “Creo que esto te lo dan los años y la madurez. Al final, te das cuenta de que tu cuerpo es tan sabio y te lleva a tantas cosas que ya valoras otras cosas más que la estética. Aprendes a querer cada cicatriz de tu cuerpo, cada estría”, contó a la publicación.

Tania Rincón confesó que ha batallado para recuperar la figura que tenía antes de embarazarse de Amelia, pero no es algo que le quite el sueño.