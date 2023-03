“Es un junte de dos mujeres que ha salido poderosísimo que yo me siento orgullosa. Hemos elevado el género femenino a otro nivel que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer”, comentó Karol sobre TQG.

Shakira/Karol G (YouTube)

Curiosamente, Shakira ya había buscado a Karol para hacer una colaboración. Le presentó un tema con el cual Karol G no se sintió identificada y el dueto no se logró. Tiempo después, la intérprete de Provenza buscó a su compatriota y le mandó un nuevo tema, el cual fue del gusto de Shakira.

“Me doy cuenta por toda la situación por la que está atravesando Shakira”, dijo Karol, quien la llamó directamente y le ofreció hacer el dueto. “Le encantó. Sentía mucho las letras, incluso ella empieza el primer verso, ella entraba en el segundo pero me dijo 'Por favor, déjame cantar esa parte que es con la que más identificada me siento'.



La intérprete se refirió a las líneas que dicen “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa‘ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Vi lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río...”.