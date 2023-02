Sin quererlo, Shakira desató su furia contra Piqué por consejo de su hijo

¿De qué habla Shakira en su entrevista con Enrique Acevedo?

Shakira demostró que tiene colmillo al aliarse con Bizarrap y estrenar en enero pasado la colaboración en la que ella descargó toda su furia (o al menos una gran parte de ella) en contra de su ex pareja, Gerard Piqué, y de paso hacer señalamientos en contra de la novia de éste, Clara Chía Martin, quien desde que se dio a conocer la ruptura de la colombiana y el español saltó sin quererlo a la fama y, tras el estreno de la “tiradera” se convirtió en blanco de burlas al ser comparada con un reloj Casio y un coche Twingo, pero también se hizo de algunos adeptos y hubo, incluso, voces que defendieron su dignidad como mujer, en contra de los versos que le dedicó la barranquillera.

Shakira dice que uno de sus hijos le habló de Bizarrap "el dios argentino" (Instagram/Shakira)

Las críticas que recibió Shakira por atacar de forma tan frontal a su ex y a la nueva pareja de éste parecen no haberle causado ningún rasguño, pues en la nueva canción que lanzó junto a Karol G, titulada TQG, vuelve a lanzar dardos en contra del ex futbolista y, según se ve en las imágenes previas de su entrevista con Acevedo, tiene una opinión muy clara sobre la situación que atravesó en la recta final de su relación con Piqué.

“Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, dice la cantante, quien en otra parte del adelanto asegura que “no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida siempre encuentra una forma de compensarte”. Quizás su sueño era tener una familia feliz que permaneciera unida para siempre, pero ante el giro que vivió ahora le tocará demostrar que como ya lo dijo ella vale “por dos de 22”.