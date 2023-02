El motivo de Paula Levy para llevarse mejor con su abuela Talina Fernández

Paula Levy busca los consejos de Talina Fernández

Finalmente, la joven aseguró tener comunicación con la presentadora conocida como La Dama del Buen Decir, pese a que hace tiempo tuvieron algunas diferencias y Paula decidió irse de la casa de Talina.

Talina Fernández y Paula Levy. (Instagram)

“Sí, es mi abuela, obviamente estoy en contacto con ella, quizás ahorita no estamos tan cerca porque también yo estoy bastante ocupada con mis clases y luego los fines de semana pues tengo muchas cosas qué hacer, leer muchísimo, pero sí, yo le mandé mensaje, le platiqué que iba a estudiar y me deseó toda la suerte del mundo, tengo de hecho una comida pendiente con ella para que me platique toda su experiencia y me dé los mejores consejos”, detalló.