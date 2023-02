Hermana de Pablo Lyle revela el plan de la familia tras sentencia del actor

"Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes", enfatizó.

Pablo Lyle (EFE)

El representante del mexicano, añadió que la presencia de niños en el coche en el que iba Pablo Lyle respalda sus argumentos.

"[La sentencia es injusta] porque había niños en ese carro, pregúntense esto '¿Estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto?'. Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de coches y se bajen a golpear ventanas, eso aterró a los niños. El señor Hernández lamentablemente fue quien provocó este incidente, tal vez fue una buena persona en su vida pero no debió bajarse. Yo apelaré”, compartió en entrevista para Ventaneando.