Ludwika Paleta muestra el tatuaje que le borraron y otros arreglitos que se hizo

Ludwika Paleta muestra cómo va el ‘borrado’ de su tatuaje

“Miren. Esto obviamente era un tatuaje-tatuaje. Fuerte. Miren cómo se ha borrado. Está impresionante”, comenta Ludwika mientras en el video puede verse una porción de piel en su cuerpo donde puede leerse la frase tatuada “Trust the universe” (“Confía en el universo”) que muestra signos evidentes de estar desapareciendo luego de dos sesiones de tratamiento, como lo pone en un texto superpuesto en la imagen. “Estaba fuerte, fuerte”, confirma la voz del médico en la grabación.

En otro video que Ludwika compartió en la sección de Historias de su cuenta de Instagram, se ve el “antes” de un tratamiento con láser que el Dr. Jorge Baños le aplicó para la rosácea de su cutis.

“Te vas a poner roja-roja, pero se te quita”, se escucha decir al doctor fuera de cuadro, mientras a Ludwika, quien ve directo a la cámara de su celular, se le aprecia la piel de la cara cubierta con un producto brilloso.

“¿Qué creen? Que George también me va a hacer una cosa para la rosácea, por eso estoy así, toda brillosa y roja; porque esta cremita –que es anestesia– me está ardiendo. Pero las buenas noticias son que esos piquetes que nos (me) estás haciendo no duelen. Eso es lo que hace que no te duela nada que te quiten el tatuaje”, explica la actriz.