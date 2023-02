Shakira revelará más detalles de su separación de Gerard Piqué en su nuevo disco

Una fuente reveló a la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday que “su próximo álbum va a ser sin duda un disco revelador y no tendrá reparos en contar a todo el mundo lo que pasó".

“Ella estaba trabajando en otro disco antes de que tuviera sospechas de infidelidad, por lo que esas canciones están siendo reescritas con nuevos finales”, aseguró.