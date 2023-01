¡Ya es oficial: Gerard Piqué publica primera 'selfie' con Clara Chía!

La prensa rosa ibérica no se detuvo ahí y también comenzaron a publicar la versión de que el ex Barça también había tenido un desliz con Julia Puig Gali, una joven con master en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. "¿La conoces, Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti", fue el comentario que hizo paparazzo Jordi Martin y causó euforia.

Pero Clara tampoco se salvó, ahora se dice que la joven de 23 años es muy cercana al entrenador Pep Guardiola, a quien conoció porque estudió con sus hijos, en la misma escuela catalanista, a partir de entonces surgió una buena relación y ahora se les relacionó sentimentalmente, gossip que también acabó hoy.

¿Una foto muy similar?

Antes de que pusieran el punto final a su relación, el 4 de junio de 2022, con un breve comunicado publicado en EFE, como hicieron los ex duques de Palma de Mallorca, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, la pareja había festejado el 14 de febrero con la publicación de una imagen, que hoy se antoja muy parecida a la de Piqué y Chía.

La foto referida fue posteada por la colombiana el 14 de febrero del año pasado, aunque la pose es diferente porque Shakira y Gerard están de pie, llama la atención que él tiene el mismo gesto de refugiarse en el hombro de la cantante, como lo hizo ahora con Clara, y los dos también están vestidos de negro. Ella tiene una sonrisa expresiva y él optó, como hoy, por ser más reservado.