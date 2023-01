Robbie Williams confiesa cuál fue la mujer que se le escapó

"Lo estropeé por comportarme como si tuviera 13 años siempre que estaba cerca de ella. Era como esa chica que está un curso por encima tuyo. No sabía cómo hablarle. Pero es mi 'crush', estaba loco por ella", confesó en el programa de Radio 2 de Scott Mills 'My Life Thru A Lens'.

Robbie Williams (Cameron Spencer/Getty Images)

El cantante se ha sumado a la moda de las biopics sobre estrellas de la música, y el suyo no tendrá que exagerar lo más mínimo para incluir todo tipo de escándalos sexuales, romances con algunas de las mujeres más famosas del mundo y varios renaceres profesionales que aporten drama a la historia.

De hecho, muchos de los secretos que él compartió con los guionistas no podrán rodarse porque lo meterían en serios problemas con otras celebridades que no quieren sacar a relucir sus trapos sucios.