Robbie Williams hablará en documental de sexo, drogas y enfermedades mentales

Robbie Williams sumará su historia a la lista de documentales sobre estrellas de la música de Netflix

Las primeras informaciones sobre el proyecto de esta producción en torno a Robbie Williams se dieron a conocer en agosto pasado. En ese mes, se supo que para tratar de documentar todo lo que el artista ha vivido, tanto él como Netflix apostaron por grabar una serie, producida por Asif Kapadia, quien ganó un Oscar por su trabajo en el documental sobre Amy Winehouse, titulado simplemente Amy.

El ganador del Oscar, Asif Kapadia, estará detrás del documental de Robbie Williams (Dylan Burns/AFL Photos/AFL Photos via Getty Images)

El catálogo de Netflix cuenta con varios títulos de documentales que abordan la vida y obra de distintas estrellas de la música entre los que se encuentran Gaga: Five foot two, de Lady Gaga; Excuse me, I love you, de Ariana Grande; Miss Americana, de Taylor Swift; Mystify: Tras el cantante de INXS, sobre Michael Hutchence; The Homecoming, una película de Beyoncé; Dolly Parton: Aquí estoy; Jennifer Lopez: Medio tiempo.