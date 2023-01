Austin Butler está destrozado tras la muerte de Lisa Marie Presley

Rita Wilson, la esposa del coprotagonista de Elvis, Tom Hamks, también compartió un conmovedor homenaje a Lisa Marie y su familia en Instagram.

Austin Butler y Lisa Marie Presley (Instagram)

“Nuestros corazones están rotos con el fallecimiento repentino e impactante de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo pasamos un tiempo con la familia durante la gira promocional de la película de Elvis. Lisa Marie fue tan honesta y directa, vulnerable, en un estado de anticipación sobre la película. Habló con tanta elocuencia sobre su padre, lo que la película significó para ella, que fue una celebración de su padre”.

“Tenía a sus hermosas hijas Finley y Harper con ella que nos hizo reír a todos. Nos mostró en privado su casa, Graceland, y nos hizo sentir como en casa. Fue muy amable con nosotros, Austin, Baz y los invitados. Si no has escuchado su música, ve a escucharla. Tenía una voz sensual, un poder y ternura, que siempre he amado. Nuestros corazones y nuestras oraciones están con Riley, Harper, Finley, Danny @nava_rone y Priscilla. Una madre nunca debería tener que perder a un hijo. Lisa Marie perdió a su precioso hijo Benjamin, Priscilla pierde a su única hija, oraciones por paz y fuerza. Con amor, Rita y Tom”.