Muere mamá de Tristan Thompson y Khloé Kardashian lo acompaña a Toronto

En tanto, comparten la crianza de su hija de 4 años, True, y su hijo, a quien dieron la bienvenida a través de un vientre sustituto el verano pasado. A lo largo de los años, Tristan ha mostrado mucho amor y gratitud hacia su mamá en las redes sociales.

Kris Jenner le envió sus condolencias a Tristan por la muerte de Andrea Thompson. (Instagram/Kris Jenner)

En 2020, el ex jugador de los Chicago Bulls envió un saludo especial a Andrea por al Día de la Madre: "Un día no es suficiente para elogiarte y levantarte alto. Cada día es tu día. Gracias por todos los sacrificios que hiciste por mí y mis hermanos. Te amo y tengo mucha suerte de haber sido elegido como tu hijo. No todos los superhéroes usan capa".