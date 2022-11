Khloé Kardashian revela que no ha sido fácil pasar página con Tristan Thompson

En el programa The Kelly Clarkson Show, la fundadora de Good American explicó: "Cuando dije que estoy aprendiendo a des-amar a Tristan, creo que la gente - ya sea la familia o los amigos, o cualquier persona a la que le cuentes tu historia - se queda en plan 'Vale, sigue adelante', y yo digo: 'No'. No es tan fácil".

Khloé Kardashian y Tristan Thompson estarían esperando su primer bebé. (Instagram)

La estrella de 38 años de Keeping Up With The Kardashians insistió en que la ruptura ha sido muy difícil de procesar porque compartió mucho de su vida con el jugador de basquetbol.

"La rutina. Cuando pasaba algo bueno, llamaba a Tristan. Eso es lo que hacía. Cualquier cosa pequeña la compartía con él... así que es aprender a reprogramarme. Sé que esto no es lo correcto para mí y necesito sanar lentamente y seguir adelante, pero no sucede de la noche a la mañana", añadió.