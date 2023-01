Salma Hayek responde a críticas por llamar “muñeco” al ‘Niño Dios’ de la Rosca

Salma Hayek dice que su mamá es quien hace los tamales

Ante ello, decenas de usuarios celebraron su reacción con comentarios como: “Ja ja ja ja, me encanta cómo se enchila Salma. ¡Bien contestado! De cuándo acá se dice: me saqué al Niño Dios”.

Salma Hayek y su post en Instagram.

Más tarde, la esposa del empresario François-Henri Pinault editó su post para añadir que su mamá es la encargada de hacer los tamales el 2 de febrero que se celebra el Día de la Candelaria y que compran aquellos a quienes les salió “el muñequito” para invitarlos a sus seres queridos.

“Los tamales los termina haciendo mi mamá porque le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco, me refiero al muñeco representativo del niño Jesús por qué si pongo El Niño Jesús, no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico, y también tienen razón. Ya me antojaron los tamales de mi mami”.

Después explicó para quienes no tenían idea de lo que estaba ocurriendo con su publicación y comentó: “Es una foto de mi hija tratando de comer un pastel especial en nuestra tradición para conmemorar a los 3 sabios cada 6 de enero y se llama rosca de Reyes”.