Eréndira Ibarra revela que no necesariamente quería ser mamá

“Ha sido un proceso brutal darme cuenta que quizá no necesariamente quería ser mamá, pero la sociedad me lo dictó. Me pusieron una muñeca en los brazos y me dijeron: ‘tú eres mujer, tú vas a maternar’ y toda mi vida creí: quiero dos hijos”, explicó la actriz durante su participación en el podcast ‘Más allá del rosa’.

Eréndira Ibarra (Instagram/erendiritas)

Eréndira exhortó a las mujeres a valorar sí realmente quieren ser mamás o sólo tienen hijos por la presión de la sociedad. “Tener un hijo no te define en el mundo. Tú puedes vivir y no tener hijos”, apuntó.