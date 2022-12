Poncho Herrera revela por qué no formará parte del reencuentro de RBD

Alfonso Herrera provocó todo tipo de rumores y críticas por no ser parte del esperado regreso a los escenarios del grupo RBD, integrado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez .

El actor había ignorado los comentarios y ola de memes que lo señalan como “el villano de la historia”, por aparentemente ser un “mal agradecido” con el proyecto; no obstante, ahora decidió romper el silencio y reveló el motivo por el que no se podrá reunir con sus ex compañeros.