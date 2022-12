Georgina Rodríguez se sincera sobre su "dolor más fuerte": la muerte de su bebé

"Ha sido el año más difícil de mi vida": Georgina

En entrevista con ELLE, la modelo y empresaria comentó que, derivado de esa experiencia, define este 2022 como el año más difícil de su vida.

La bebé Bella Esmeralda, hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Instagram/georginagio)

“El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, declaró la española cuando, mientras concedía la entrevista a la publicación, en noviembre pasado, su hija Bella se encontraba hospitalizada en Madrid a causa de bronquitis.

“Si hoy buscas mi nombre en Google, resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía. Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”.

Georgina Rodríguez aseguró que mucho de lo que se habla de ella no es verdad y reconoció que si ella fuera otra persona “y leyera todo lo que se publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!”.

Hace más de un año, cuando la productora Komodo le propuso rodar su reality, Soy Georgina para Netflix, nadie imaginaba la repercusión que iba a tener la serie. Apenas unos días después de su estreno, se posicionó en el top 10 mundial de la plataforma y fue una de las series más vistas en más de 50 países.