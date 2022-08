El tatuaje que Georgina Rodríguez se hizo en honor a su bebé fallecido

¿Por qué acudió Georgina Rodríguez al santuario de la Virgen de Fátima?

Hace unos días, la modelo Georgina Rodríguez no quiso renunciar a su particular estilo, aunque lógicamente optó por un look más recatado de lo habitual, en su visita al santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, donde mostró su lado más religioso.

Llegó al templo luso con un vestido blanco que realzaba su figura y mostraba parte de sus piernas. Georgina complementó su estilismo con un pañuelo de Chanel que cubría su cabeza, un bolso a juego y sandalias azules.

"Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita", escribió la estrella de Netflix en su perfil de Instagram junto a varias fotos de su momento de oración.

Usuarios de las redes criticaron a la modelo por compartir lo que, aseguran, debió haber sido un momento completamente privado, mientras que otros parecen haberse sorprendido de que Georgina sea cristiana practicante. Por su parte, amigos de la celebridad tan famosos como Jon Kortajarena y Adriana Abenia se han sumado a sus rezos con corazones rojos y algún que otro 'amén'.