Anel amenaza a su hija Marysol si usa el nombre de José José sin su permiso

Anel desea aclarar sus diferencias con Marysol Sosa

Posteriormente, la colaboradora del matutino de Televisa recalcó que está firme en su decisión de no dejar a Sosa usar el nombre de José José en temas comerciales, además de reiterar que sigue esperando el momento en que pueda aclarar sus diferencias con ella.

José Joseé y Anel se casaron en 1976. (Facebook/Anel Noreña.)

“Número 1 es Navidad, número 2 ¿o somos o no somos familia?, porque tú no puedes estar cargando con una cosa de ese tamaño en contra de tu mamá, porque no se vale, porque no somos eternos, si tú vas a utilizar el nombre de tu papá para un negocio me tienes que pagar, y primero que nada yo te tengo que decir si lo puedes hacer, eso es aparte. Si lo vas a utilizar como tu papá en familia, claro que lo puedes hacer, pero en negocio, me pagas”, declaró.

Finalmente, la ex modelo confesó que Marysol tiene más de 3 meses sin contestarle los mensajes que le envía a través de WhatsApp, por lo que aprovechando las cámaras, le dijo: “yo comprendo tu situación familiar, pero primero tuviste mamá y papá”.