Alejandro Fernández reacciona a la posibilidad de casarse con Karla Laveaga

Así sobrelleva Doña Cuquita la ausencia de Vicente Fernández

“Ha viajado, el otro día se fue a España. Se va a ir conmigo a Colorado, después de eso nos vamos a ir unos días a Vallarta. Así que todo el tiempo nos la traemos unos días Vicente; otros, Gerardo; otros, yo. Y también le damos sus días para estar con mi papá porque, como sea, pero lo extraña todos los días”, reveló Alejandro Fernández al programa de espectáculos.

Al respecto de cómo organizará con sus hermanos la agenda familiar para las fiestas decembrinas, el cantante confesó que aún no tienen definido el lugar dónde van a pasarla en familia, pero dijo que será su mamá quien elegirá si es en el rancho de la familia o en Colorado, donde pasarán estos días.

“Todavía no sabemos, porque mi mamá tiene que decidir. Yo sí me voy con mi familia, pero mi mamá tiene que decidir, pero yo creo que vamos a pasar Navidad con mi mamá definitivamente, y Año Nuevo, pero no sabemos en dónde, yo creo que aquí en casa”, detalló.

Los Fernández hicieron una misa para conmemorar el aniversario luctuoso de Vicente Fernández (Kevin Winter/Getty Images)

¿Alejandro Fernández y Karla Laveaga ya piensan en casarse?

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el estado de la relación con su novia, la modelo Karla Laveaga, con quien se fue de vacaciones de verano al Mediterráneo , y preguntarle si sigue enamorado y si tienen planes de casarse, el cantante de 51 años trató de evadir a los reporteros y dio respuestas muy abiertas.

“Aquí estamos, bien felices todos, bien enamorados”, afirmó.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga ¿ya piensan en casarse? (Instagram/Alejandro Fernández)

Finalmente, ante la posibilidad de que en el futuro haya planes de boda para él y Karla, dijo que aún no está listo para dar este paso, pero tampoco lo descartó de forma contundente.

“No, no sé. El tiempo lo dirá. Sí, exactamente, no hay nada de prisa”, concluyó Alejandro.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga celebraron 12 años juntos el pasado 2 de octubre (Instagram/Alejandro Fernández)

El pasado 2 de octubre, Alejandro Fernández compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que se deja ver muy enamorado junto a su pareja, Karla Laveaga, con quien celebró 12 años de relación y aprovechó la publicación para dedicarle un mensaje lleno de amor: "12 años caminando y creando historias juntos. Nunca dejemos de celebrar cada momento! Feliz vida".