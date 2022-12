Mariana Treviño confiesa cómo fue trabajar con Tom Hanks

“Nunca lo hubiera imaginado la verdad, porque uno va trabajando y trabajando, en mi caso nunca futureo (sic) mucho, o sea, como que estoy trabajando en lo que estoy trabajando y así se me pasaron años”, declaró.

Acto seguido, Mariana confesó: “Entonces las cosas si llegan a sorprenderme, proyectos, porque no tengo un plan tan elaborado. Entonces cuando llega esto es una sorpresa, además porque se dio muy rápido”.



De la misma manera, Treviño manifestó que a partir de este momento estará abierta a todo tipo de oportunidades laborales. “Claro, yo estoy receptiva a que lleguen nuevas cosas, ojalá que a partir de esta película pueda tener otras experiencias o que me inviten a otros proyectos o que me salgan otros proyectos”, expresó.

Debido a que en la trama, Hanks interpreta a un hombre enojado con el mundo, mientras que Treviño al lado de Manuel García-Rulfo encarnan a un matrimonio que tiene que soportar los enfados de su peculiar vecino, es que la actriz confesó lo que vivió durante la filmación.