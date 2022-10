Mariana Treviño cumple su sueño: protagoniza película con Tom Hanks

Después estudió actuación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en la ciudad de Nueva York y en el Berklee College of Music en Boston. También cursó la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tras participar en las puestas en escena Words, Words, Words, de David Ives; Tractor, de Heiner Müller y Homegirls on the Prowl, de Cyn Cañel en Estados Unidos, en México saltó a la fama gracias a su papel como Lupita en el musical Mentiras.

Musical Mentiras. (Ocesa Teatro )

De este trabajo le siguieron participaciones importantes en películas como No sé cortarme las venas o dejármelas largas (2013), Amor de mis amores (2014), Cómo cortar a tu patán (2017) y la serie Club de cuervos con la que obtuvo gran notoriedad a nivel internacional.

Hoy, el trabajo de Mariana Treviño da frutos una vez más y es de aquellos jugosos que se saborean bien. La nominada al Ariel en dos ocasiones, protagoniza su primera película en Hollywood y lo hace al lado del reconocido y multipremiado Tom Hanks.

¿Qué personaje hace Mariana Treviño al lado de Tom Hanks?

El filme se titula A Man Called Otto (Un hombre llamado Otto). Es la adaptación cinematográfica de la novela A Man Called Ove, de Fredrik Backman y bajo la dirección de Marc Forster, en esta comedia dramática Mariana Treviño, de 44 años, interpreta a una mujer alegre. Es quien dará un inesperado y positivo giro a la vida del enojón de su vecino Otto que hace pasar malos ratos a todos los habitantes de su barrio mientras los vigila.