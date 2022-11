Kim Kardashian reacciona así al romance de Pete Davidson con Emily Ratajkowski

Que su ex novio haya pasado página más rápido que ella no es algo que le quite precisamente el sueño a Kim Kardashian.

Los rumores acerca del romance de Pete Davidson con la modelo Emily Ratajkowski se confirmaron después de que los paparazzi les hayan sorprendido juntos por las calles de Nueva York y haciendo una escapada que no resultó tan secreta como ellos esperaban para celebrar el cumpleaños del humorista.