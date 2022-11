Thalia aclara polémica contra Shakira, dice que le envió un WhatsApp

"Shakira es parte de nuestra familia"

Sin embargo, el tema continúa y aprovechado el encuentro que la intérprete de No me enseñaste tuvo con la prensa para hablar sobre los premios Latin Grammy 2022, en los que fungirá como una de las conductoras, comentó:

Thalia. (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recor)

"Jamás usaré una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella", dijo. "Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, aseguró.

Recordó que cuando empezó a circular esta polémica, de inmediato le envió un WhatsApp a Shakira para comentarle: “Shak, qué onda, están diciendo esto”, ante lo cual ella le respondió:

“Baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios", resaltó.

Según los usuarios, Thalia atacó duramente la canción Monotonía que interpreta Shakira a dueto con Ozuna.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, dicen que así opinó Thalia.