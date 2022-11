Thalia rompe el silencio y habla de supuesto ataque contra Shakira

¿Qué es lo que Thalia supuestamente dijo de Shakira?

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, según dijo la esposa de Tommy Mottola.

Thalia (Dia Dipasupil)

Ante la ola de especulaciones y dichos sobre esta situación, la mexicana rompió el silencio a través de un comunicado emitido por su agencia de representación:

“Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalia Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo.

“Confirmamos que nuestro cliente no ha transmitido en vivo por la plataforma desde el 22 de febrero y mucho menos ha dado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad desde hace años.