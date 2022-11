Ricardo Montaner busca tocar el corazón de la gente con serie 'Los Montaner'

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Tras varios meses de espera, este 9 de noviembre se estrenará la serie original en formato de reality de la familia del cantautor Ricardo Montaner .

En Los Montaner, que llega a nivel global a través de la pantalla de Disney+ con cinco primeros episodios, el público conocerá cómo es el día a día en la vida de Ricardo Montaner y su esposa Marlene, sus hijos Mau y Ricky con sus respectivas parejas Sara y Stefi y, por supuesto, Evaluna y Camilo.