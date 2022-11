Muere Leslie Phillips, la voz del sombrero seleccionador de Harry Potter

Su vida amorosa y familiar se vio empañada por la tragedia. Leslie se casó con la actriz Penelope Bartley en 1948 y tuvieron dos hijos y dos hijas, pero el matrimonio llegó a su fin cuando salió a la luz que él había mantenido un idilio con Caroline Mortimer, hijastra del creador de la serie Rumpole of the Bailey John Mortimer. Penny falleció quince años después de que se divorciaron, mientras Leslie se encontraba en Australia con una obra de teatro y decidió no volver a Reino Unido para el funeral, algo que su familia nunca le perdonó.

Al año siguiente volvió a casarse con la chica Bond, Angela Scoular, y en 1993 la tragedia lo golpeó de nuevo cuando su madre fue asaltada en una parada de autobús. Los delincuentes le rompieron varios huesos y la arrastraron por la carretera, lo cual le causó una serie de lesiones que debido a su avanzada edad acabaron costándole la vida unas semanas más tarde. Su hermana Doris, que cuidaba de su mamá, nunca se recuperó del shock y murió de un derrame cerebral seis meses más tarde.

Su esposa Angela falleció en 2011 tras tomar un cóctel de drogas y alcohol para aliviar el dolor que le causaba el cáncer de intestino terminal que le habían diagnosticado y murió en el hospital al día siguiente. Dos años más tarde Leslie contrajo matrimonio con Zara, 30 años menor que él. Siempre aseguró que ella lo ayudó a superar el dolor de la muerte de Angela y en una ocasión le salvó la vida al llevarlo rápidamente a urgencias después de que sufriera un grave derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas.