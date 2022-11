Luke Evans dice que no tendría carrera si sólo hiciera personajes gays

El actor Luke Evans elogió un discurso del productor del programa Doctor Who, Russell T. Davies, quien afirmó el año pasado que la sexualidad de los actores debería definir su interpretación de algunos papeles, haciendo referencia a que muchos actores abiertamente gays no han podido interpretar a personajes gays. Sin embargo, aunque el actor y cantante británico estuvo de acuerdo con este punto, no cree que ése sea el enfoque correcto.

Durante una entrevista con el periódico Daily Telegraph, el protagonista de la serire Nueve perfectos desconocidos afirmó que los papeles deberían ser interpretados por "la persona adecuada".