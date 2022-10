Ashley Judd revela que se rompió una pierna tras llorar la muerte de su mamá

La estrella de Double Jeopardy indicó que la fractura"se curó en dos meses" y le permitió tomarse un tiempo para procesar la muerte de su madre.

Ashley Judd y su mamá Naomi Judd. (Kevin Winter/Getty Images)

"La torpeza se asocia con el dolor, y hubo otras personas en nuestra familia, después de la muerte de mi mamá, que se cayeron por las escaleras y tuvieron accidentes y eso es justo lo que me ocurrió. Realmente me permitió detener lo que estaba trabajando en ese momento y hacer el duelo", dijo Ashley durante una conversación con el doctor Jonathan Flint en una conferencia de Open Mind, según informó The Hollywood Reporter.

La fractura de su pierna se produjo sólo dos años después de que se la destrozara en cuatro partes durante una excursión en la República Democrática del Congo.

Ashley había tropezado con un árbol caído, lo que la llevó a sufrir la catastrófica lesión que provocó una aterradora misión de rescate y una recuperación de meses.