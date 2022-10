El disfraz de Halloween de Behati Prinsloo ¿es una advertencia para Adam Levine?

Así es el disfraz de Halloween de Behati Prinsloo

Todo parecía estar en calma hasta que comenzó la temporada de Halloween y con ello, el gusto y la oportunidad de disfrazarse para la ocasión, algo que la modelo originaria de Namibia se tomó muy en serio, ya que en días recientes compartió en las historias de su perfil de Instagram un disfraz que armó inspirándose en tres personajes muy ad hoc a la temporada.

“La hija ilegítima de Freddy, Jason y Grim”, escribió la también empresaria de 34 años sobre una selfie que tomó frente al espejo de su vestidor en la que modela un outfit que combina el suéter a rayas de Freddy Krueger, el villano de Pesadilla en la calle del infierno (sólo en que en versión oversize, lo que le permite llevarlo como vestido); una máscara de hockey, característica emblemática de Jason Voorhees, el asesino de la saga Viernes 13; y una guadaña como la que lleva Grim The Reaper, el personaje de caricaturas de la serie animada The Grim Adventures of Billy and Mandy, que es una versión amable de la clásica representación de la Muerte.